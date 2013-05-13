"الخطوط الكويتية" تختار "إيرباص" لتجديد أسطولها

أفاد تقرير كويتي أمس أن مجلس إدارة شركة طيران الخطوط الكويتية استقر رأيه النهائي بعد التحليلات الفنية والمالية على فوز شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات بأفضل العروض لتحديث أسطول الشركة بتكلفة 850 مليون دينار كويتي.

وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر أمس أن مجلس إدارة "الكويتية" ناقش يوم الأربعاء الماضي كيفية وآلية التصرف في رأس المال البالغ 250 مليون دينار، وكذلك التقريران الفني والمالي لخطة التأجير خلال المرحلة الانتقالية وتحديث الأسطول التي اعتمدتها بالإجماع الأسبوع الماضي لجنة شراء وتأجير الطائرات "أيه بي سي" والتي استقر رأيها النهائي بعد التحليلات الفنية والمالية بفوز شركة إيرباص لتصنيع الطائرات بأفضل العروض الذي يقل عن عرض شركة بوينغ بمبلغ 80 مليون دينار".

وحسب الصحيفة، ينص العقد على أن تلتزم إيرباص بتأجير "الكويتية" طائرات جديدة تماما خلال الفترة الانتقالية المعروفة بالجسر لحين بدء استلام الطائرات الحديثة التي سوف يتم التعاقد على شرائها قريبا جدا، على أن تتسلم "الكويتية" طائرتين جديدتين من الإيرباص من طراز 320 أيه في شهر يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن العقد الذي سيبرم مع شركة الإيرباص قريبا جدا هو عقد واحد شامل لطائرات التأجير والشراء معا.

وطبقا للمصادر، تتضمن الصفقة مع الإيرباص شراء 25 طائرة حديثة منها 10 طائرات عريضة البدن من طراز الإيرباص (900 - 350 أيه) بكلفة 60 مليون دينار لكل طائرة، وعدد 15 طائرة نحيفة البدن من طراز (أيه أي أن 320 أيه) بكلفة 15.5 مليون دينار لكل طائرة، وبكلفة إجمالية تبلغ 850 مليون دينار تقريبا، على أن يبدأ استلام الطائرات الحديثة بحلول العام 2019.

وتشتمل الصفقة على الطائرات والمحركات وتدريب الطيارين والمهندسين بمقر مصنع الإيرباص في تولوز جنوب فرنسا، مع تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لـ "الكويتية" خلال فترة التشغيل الأولية.

وقالت المصادر "أما الشق المتعلق بالتأجير خلال الفترة الانتقالية لحين موعد استلام الطائرات الحديثة، فيتضمن قيام الإيرباص بتأجير الكويتية 13 طائرة جديدة لمدة ست سنوات ابتداء من صيف هذا العام من طائرات 330 أيه، وطائرات 320 أيه".

وأوضحت أن اختيار الإيرباص يلقى قبولا واسعا بين الدوائر المعنية في "الكويتية"، مثل الدائرة التجارية التي تحولت إلى التسويق والمبيعات والخدمات الأرضية ودائرة العمليات والدائرة الهندسية وجميع الدوائر لديها ممارسة فعلية على مدى عشرين عاما مع الطرازات المختلفة للإيرباص.