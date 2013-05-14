"العربية للطيران" تحقق أرباحاً بـ59 مليون درهم

حققت "العربية للطيران" أرباحاً بـ59 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2013، متفوقة بذلك على توقعات المحللين، ومسجلةً نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 التي بلغ صافي الأرباح خلالها 49 مليون درهم.

وبلغت عائدات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 722 مليون درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة بحجم عائداتها البالغ 594 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأطلقت الشركة خلال الفترة ما بين الأول من يناير/كانون الثاني و31 مارس/آذار 2013 رحلاتها المباشرة من مركز عملياتها في الشارقة إلى أربع وجهات جديدة، كما زادت من عدد الرحلات التي تسيّرها بين الشارقة وبيروت في لبنان وصلالة في سلطنة عُمان ودكا في بنغلاديش.

يُشار إلى أن الشركة أطلقت أول طيران اقتصادي في المنطقة خلال الفترة ما بين الأول من يناير و31 مارس 2013، رحلاتها المباشرة من مركز عملياتها في الشارقة إلى أربع وجهات جديدة، كما زادت من عدد الرحلات التي تسيّرها بين الشارقة وبيروت في لبنان وصلالة في سلطنة عُمان ودكا في بنغلاديش.

وقد سجَّلت "العربية للطيران" خلال الشهر الماضي رقماً قياسياً في حركة المسافرين، حيث وصل عدد المسافرين على متن طائراتها خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 4 .1 مليون مسافر، وهو أعلى رقم تسجّله خلال ربع واحد منذ انطلاق عملياتها في ،2003 فضلاً عن كونه يعكس نمواً بنسبة 18% مقارنة بحركة المسافرين خلال الفترة نفسها من العام السابق. أما معدل إشغال المقاعد القوي - أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتوافرة - فقد بلغ 82%.