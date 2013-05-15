أميركا تعاقب شركتين بالإمارات لتعاملهما مع بنوك إيرانية

وضعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء شركتين مقرهما دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة سوداء، قائلة إنهما تعاملتا مع بنوك إيرانية في خرق لحظر تفرضه واشنطن على التعامل مع القطاع المصرفي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركتين قدمتا خدمات مالية لبنك "ملت الإيراني".

ويحظر الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأميركية على الأميركيين من الأفراد والشركات التعامل مع الشركتين، وهو ما يفصلهما فعليا عن النظام المالي الأميركي ويفرض تجميد أي أصول للشركتين قد تكون في نطاق الاختصاص القضائي الأميركي.

وبالإضافة إلى هذا فانه يعرض الشركات والأفراد الأميركيين أيضا لعقوبات جنائية محتملة تصل إلى السجن 20 عاما وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار للشركات، و250 ألف دولار للأفراد. وقد تفرض أيضا عقوبات مدنية تصل إلى 50 ألف دولار.

وهذه هي أحدث خطوة في مسعى واشنطن لكبح التمويل لبرنامج إيران النووي الذي يقول الغرب إنه يجري استخدامه لتطوير أسلحة، وتقول إيران إن البرنامج مخصص للأغراض المدنية.