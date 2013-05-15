السعودية تدرس إنشاء شراكات لإنتاج الأرز في بنغلادش

كشف مصدر حكومي أن السعودية تدرس جدياً إقامة شراكات لإنتاج الأرز في بنغلادش، وذلك ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، مبيناً أن السعوديين الذين التقوا مع الجانب البنغالي بوقت سابق، يرغبون فعلياً في الاستفادة من تجربة بنك جرامين لدى بنغلادش فيما يتعلق بالتمويل الصغير.

وأفصح المصدر الذي تحدث لصحيفة "الاقتصادية"، أن الجانب السعودي أبلغ بطلب الجانب البنغالي المتمثل في إمكانية استيراد النفط بدون فوائد، وتقديم تسهيلات للدفع المؤجل من شهر واحد إلى ستة أشهر، بشأن استيراد النفط من شركة أرامكو السعودية.

وأكد أن السعوديين قاموا بتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية للمصارف والشركات البنغالية داخل القواعد والأنظمة المعمول بها في البنك المركزي البنغالي، وأنهم نبهوا وشجعوا الحجاج القادمين إلى السعودية بالتخفيف من استخدام النقد واستخدام وسائل بديلة للدفع مثل الشيكات السياحية وبطاقات الائتمان.

وتأتي معلومات المصدر، استناداً إلى ما توصل إليه من اجتماع الطرفين، حيث التقى الجانب السعودي برئاسة الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، بينما ترأس الجانب البنغالي محمد أبو الكلام وكيل شعبة العلاقات الاقتصادية في حكومة بنغلادش الشعبية، بمنتصف مارس/آذار الماضي.

ولفت المصدر إلى أن الجانب السعودي أوضح أنه يرغب في الاستفادة من تجربة بنك جرامين لدى بنغلادش، وذلك فيما يتعلق بالتمويل الصغير الذي يستهدف إقامة مشروعات بسيطة وغير مكلفة، وفي الوقت نفسه توفر فرص عمل للمواطنين إلى جانب توفير دخل مناسب لهم، ورد الجانب البنغالي بشرح لطريقة عمل تلك القروض، إضافة إلى طريقة عمل غيرها من المؤسسات.

وفيما يتعلق بمجال الشؤون الأمنية، أكد أن الجانبين اتفقا على العمل لتسريع الانتهاء من اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتعزيز التعاون، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والتزوير والتزييف وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وأردف المصدر: "طلب الجانب البنغالي من الجانب السعودي توظيف المزيد من المهنيين في مجال الصحة، خاصة الأطباء والممرضات من بنغلادش، كما نوه باتخاذ المبادرات للاعتراف بالدرجات العلمية المختلفة التي تتعلق بمهنة الطب والتي تم الحصول عليها من بنغلادش".