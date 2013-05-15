241 مليون درهم أرباح "دانة غاز" خلال الربع الأول

حققت شركة "دانة غاز" 241 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد احتساب الضرائب بنمو نسبته 17% مقارنة مع 206 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان صحافي أمس، بلغت الإيرادات الناجمة عن بيع المنتجات الهيدروكربونية خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 557 مليون درهم.

وانخفضت كل من عائدات دانة غاز وأرباحها الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة السياسة النقدية المتحفّظة التي تتبعها الشركة تجاه الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى التعليق المؤقت لعمليات إنتاج الغاز المسال في إقليم كردستان العراق، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الشركة وأرباحها الإجمالية فور بدء عمليات الإنتاج في الحقول المكتشفة حديثاً في مصر وعند الانتهاء من تصليح المرفق لتحميل الغاز الطبيعي المسال في إقليم كردستان العراق في شهر يونيو المقبل.

وقال د. عادل الصبيح، رئيس مجلس الإدارة: "تمكّنت دانة غاز من تحقيق نتائج مشجعة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل النهج الذي نتّبعه إلى جانب استراتيجية أعمالنا طويلة المدى، كما كانت الشركة قد أنهت صفقة إعادة تمويل الصكوك، وحقّقت زيادة في أرباحها الصافية".

وأضاف "نؤكد التزامنا بتوسيع أعمال الشركة في المنطقة، حيث فزنا بمناقصة للتنقيب عن النفط والغاز قرابة السواحل الشمالية في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن تأهّلنا المسبق لدخول المناقصة في جولة التراخيص لحقل بحري في لبنان".

ويشار إلى أن الشركة أنهت في الثامن من الشهر الجاري، صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها مليار دولار، والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة. وجاءت تلك الخطوة في أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة حول صفقة إعادة التمويل، وذلك بتاريخ 23 أبريل الماضي. هذا وقد تم إدراج الصكوك الجديدة بقيمة 850 مليون دولار (صكوك قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) في سوق الأوراق المالية العالمي في البورصة الأيرلندية.