مجموعة "إيفا الكويتية تحقق 21 مليون دولار بالربع الأول

حققت مجموعة شركات إيفا للفنادق والمنتجعات الكويتية، أرباحاً بلغت 6.1 ملايين دينار (21 مليون دولار) عن الفترة المالية المنتهية في 2013/3/31، فيما ارتفعت ربحية السهم 783% لتبلغ 14.14 فلس للسهم الواحد، وبلغ إجمالي الايرادات 12.6 مليون دينار بزيادة 283% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية.

وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة طلال جاسم البحر، إن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 56 مليون دينار مقارنة بـ48.6 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي. وارتفع اجمالي الاصول بنسبة 4% ليبلغ 401.3 مليون دينار.

وأضاف البحر: "لقد قمنا في 2012 بإعادة هيكلة أصول الشركة لضمان تحقيق الكفاءة والوفرة المالية للدخول في استثمارات استراتيجية جديدة، وها نحن نرى نتائج هذه الهيكلة بعودة إيفا للفنادق مجدداً للربحية مع بداية 2013.

وجاءت أرباح الشركة نتيجة بيع حصتنا البالغة 24.9% في شركة ريمون لاند العقارية المتخصصة في مجال تطوير الوحدات العقارية في تايلاند، في صفقة بلغت قيمتها 72.6 مليون دولار. تخارجنا من ريمون لاند كان لأسباب استثمارية وفي افضل وقت للتخارج يحقق افضل عائد لمساهمي الشركة".

وقال: "افتتحنا نهاية عام 2012 فندق فيرمونت النخلة، والذي يحقق نسبة إشغال عالية منذ افتتاحه وتدرس الشركة حاليا اقامة مشروع حيوي على ارض مملوكة للشركة على هلال جزيرة النخلة، بجانب مشروع مملكة سبأ".

وأكد أن المجموعة ستركز في 2013 على انجاز مشاريعها في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا كمشروع مملكة سبأ وفندق موفنبيك أبراج بحيرات جميرا في دبي الامر الذي سيعزز ربحية الشركة ويساهم في زيادة حقوق المساهمين.

