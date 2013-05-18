1.2 مليار ريال لتطوير قطارات "الخطوط الحديدية" السعودية

كشف رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، محمد السويكت، أن المؤسسة أقرت مجموعة مشاريع تطويرية بقيمة 1.2 مليار ريال، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الصيانة، ورفع مستويات السلامة والمراقبة الأمنية على امتداد الشبكة، وزيادة أسطول المؤسسة من قطارات ركاب وعربات بضائع.

وقال السويكت: إن من أهم المشاريع تحويل مسار الخط الحديدي خارج مدينة الهفوف، واستكمال ازدواج خط الركاب بين الهفوف والرياض، وتوسعة ورشة الصيانة الرئيسية في الدمام، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اجتماعه الثاني للعام المالي 1433هـ - 1434هـ في مقر المؤسسة في الدمام، برئاسة الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث ناقش الاجتماع مواضيع، منها مشروع ميزانية المؤسسة للعام المالي المقبل، وميزانية هيئة الخطوط الحديدية، ومستجدات مشروع قطار الحرمين السريع، والحساب الختامي للمؤسسة.

وأوضح السويكت أن مشروع الميزانية للعام المقبل يشمل تنفيذ مشاريع مهمة، منها تجديد 200 كيلو متر من خط البضائع، وتطوير محطات الركاب -مرحلة أولى-، ومشروع تأمين سياج مقاوم للاختراق على كامل خط الركاب، ومراقبة المعدات المتحركة على شبكة الخطوط الحديدية، وإنشاء ورش صيانة للفحص السريع في الدمام والهفوف والرياض، وإنشاء خطوط حديدية جديدة في ميناء الملك عبد العزيز، وإنشاء خط حديدي مزدوج للبضائع من الدمام إلى الرياض -مرحلة ثانية-.

وذكر أن المجلس وقف على آخر تطورات مشروع قطار الحرمين، إذ تم الانتهاء من تنفيذ عدد من العبارات والجسور، ويجري حاليا تنفيذ عدد من التقاطعات، وتشييد محطات الركاب في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، والمدينة المنورة.