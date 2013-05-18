تراجع في أرباح "ديل" للحواسب بنسبة 79%

أثر الركود المستمر في مبيعات الكمبيوتر الشخصي على مبيعات شركة «ديل»، حيث سجلت تراجعا بنسبة 79% في أرباح الربع الأول، مسجلة 130 مليون دولار، مقابل 635 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «ديل»، ومقرها تكساس، إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 2% فقط إلى 14,1 مليار دولار غير أن الشركة اضطرت إلى إنفاق الكثير للحصول على الكثير من تلك المبيعات في قطاع حلول المشاريع من أجل تعويض انخفاض مبيعات المستهلكين التي تراجعت بنسبة 9% إلى 8,9 مليار دولار.

وجاءت تلك النتائج السلبية وسط معركة شرسة للاستحواذ على الشركة التي تم الاتفاق على تحويلها إلى شركة خاصة مطلع هذا العام من جانب مؤسسها مايكل ديل ومجموعة من شركات الأسهم الخاصة. ويجري الطعن في تلك الصفقة البالغ قيمتها 24,4 مليار دولار من جانب المساهم النشط كارل إيكان وحلفائه.