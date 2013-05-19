قطر تخطط لضخ استثمارات بدار الأزياء الإيطالية فيرساتشي

كشفت صحيفة إيطالية عن أن شركة قطر القابضة وصندوق استثمار حكومي إيطالي مهتمان بالاستثمار في دار الأزياء الإيطالية فيرساتشي.

وذكرت صحيفة إل سولي 24 أوري، نقلا عن مصادر مالية، أن الشركة القطرية "تنظر باهتمام" إلى فيرساتشي.

وأشارت الصحيفة إلى شائعات في السوق تفيد بأن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي (إف.إس.آي) المملوك لشركة التمويل الحكومية كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي يشارك الشركة القطرية الاهتمام بدار الأزياء.

ووقعت قطر القابضة في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق مشروع مشترك مع إف.إس.آي للاستثمار في شركات إيطالية تعمل في قطاعات مختلفة مثل الأغذية والأزياء والترفيه.

وقالت الصحفية إن هناك نحو 10 مؤسسات أخرى غير الشركة القطرية والصندوق الإيطالي عبرت عن اهتمامها بدار الأزياء، لكن الصحيفة أكدت أن الوقت لا يزال مبكرا وأن مالكي فيرساتشي لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيبيعون حصة أقلية.

وقال صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي إنه لا يعلق على شائعات في السوق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من فيرساتشي.

وكان جيان جياكومو فيراريس الرئيس التنفيذي لفيرساتشي قال في أبريل/نيسان إن دار الأزياء قد تدرس فتح الشركة أمام مستثمرين من الخارج لمساعدتها على التوسع في أسواق خارجية مثل آسيا.

واتفقت قطر القابضة في وقت سابق من هذا الشهر على شراء حصة نسبتها 40 بالمئة في مشروع بورتا نوفا العقاري في ميلانو.