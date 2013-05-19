86 % من شركات دبي تتوقع نمو مبيعاتها في الربع الثاني

أظهرت نتائج الاستبيان ربع السنوي لمؤشر ثقة الأعمال، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن ‬86٪ من الشركات العاملة في دبي تتوقع نمواً في حجم مبيعاتها خلال الربع الثاني من عام ‬2013، فيما يخطط نحو ‬23٪ من أصحاب الشركات لزيادة عدد العاملين خلال الفترة نفسها، في حين توقع ‬75٪ منهم استقرار عدد العاملين لديهم.

وكشفت نتائج الاستبيان، الذي شمل‬512 شركة محلية عاملة في إمارة دبي، أن ‬91٪ من الشركات المشاركة من جميع القطاعات أظهرت تحسناً في مسيرة النمو واستقرار الأوضاع في قطاع الأعمال بالإمارة خلال الربع الثاني، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التصدير، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضحت الدائرة أن مؤشر الربع الأول من العام الجاري سجل ‬113 نقطة، إذ يظهر مدى التفاؤل العام بقطاع الأعمال في الإمارة، والتفاؤل المستمر للشركات في ما يخص المبيعات والأرباح، وخطط النمو والتوسع في قاعدة الأعمال، وتعيين الموظفين.