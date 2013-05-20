الحميدان: 20% من الشركات في السعودية ضمن النطاق الأحمر

كشف مسؤول في وزارة العمل السعودية، عن وجود 20 في المائة من منشآت القطاع الخاص في النطاق الأحمر، وذلك بعد مرور عامين من تطبيق برنامج "نطاقات" لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف.

وقال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، على هامش حفل تكريم أقامته إحدى الشركات السعودية لمنسوبيها: إن خُمْس الشركات في السوق السعودية ما زالت في النطاق الأحمر، مؤكدا أنهم سيتحركون إلى النطاق الأخضر بعد محاصرتهم بالعقوبات.

ويعد برنامج "نطاقات" إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا، التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.

وأكدت وزارة العمل أنه تم توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق البرنامج حتى الآن، وساهم ذلك في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص.

وأوضح الحميدان أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوطين وظائف التشغيل والصيانة للعقود في الجهات الحكومية، ما زالت تدرس طرق الاستفادة من هذه الوظائف لتوطين السعوديين بشكل أكبر.

وقال: "سيُدرس كل ما يتعلق بها، وطرق تحسينها وتطويرها، للخروج بعائد إيجابي على السعوديين والشركات".

وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي ينص على عدم جواز توظيف غير السعودي عاملا في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة، إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة، ولا يوجد عامل سعودي يستطيع أن يؤدي هذا العمل.

وينص مشروع النظام على إعداد قائمة بالوظائف التي تتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة، ويتم تحديث هذه البيانات باستمرار، ويتم إصدار التأشيرات والموافقات على عمالة غير سعودية لشغل هذه الوظائف شرط أن يقدم صاحب العمل برنامجا زمنيا لسعودة هذه الوظائف.