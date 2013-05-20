"المعجل" تعين "جي آي بي كابيتال" لإعادة هيكلة ديونها

عينت مجموعة محمد المعجل "جي آي بي كابيتال" الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي في السعودية للمشورة بشأن إعادة هيكلة ديونها, وتسوية أوضاعها مع الدائنين والموردين والأطراف الأخرى.

ولم تكشف الشركة عن حجم الديون التي سيتم إعادة هيكلتها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

يأتي ذلك بعد رفض مساهمي مجموعة المعجل تصفية الشركة في نوفمبر الماضي, لما فاقت خسائرها المتراكمة 75%، من رأس المال في نهاية الربع الثالث.

وفي هذا السياق, عينت المجموعة رئيساً تنفيذياً جديدا, كما عينت KPMG لمراجعة أدائها المالي.

وتتصدر مجموعة محمد المعجل قائمة الشركات الأكثر خسارة في السوقِ السعودية بنسبة خسائر إلى رأس المال تبلغ 178%، حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة التي تعمل في مشاريع البناء لا سيما في قطاع النفط والغاز.



ولغت الخسائر 2.01 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

وتحاول المجموعة إعادة الإستقرار إلى وضعها المالي, حيث قامت بتغييرات ادارية, كما تضمنت خطة الشركة بيع أصول وخفض الديون المصرفية.