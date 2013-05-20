عمال "أرابتك" بدبي وأبوظبي يضربون عن العمل لأسباب مالية

قال موظفون في شركة أرابتك، أكبر شركة إنشاءات في دبي، إن آلاف العاملين بالشركة أضربوا عن العمل أمس الأحد لدعم مطالب بزيادة الرواتب في احتجاج نادر في الإمارات.

ومعظم العمال في دول الخليج العربية من الوافدين الذين يتم جلبهم عن طريق التعاقد من دول جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال.

وقال اثنان من العاملين في "أرابتك"، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن الآلاف من العاملين في مشروعات مختلفة للشركة لم يتوجهوا إلى عملهم أمس الأحد وظلوا في محل إقامتهم.

وأكد متعاقد من الباطن حدوث الإضراب قائلاً إنه اضطر إلى استدعاء عماله من أحد مواقع العمل في دبي بعد تغيّب عمال شركة أرابتك يوم الاحد.

وعندما طُلب من المتحدث باسم "أرابتك" التعليق قال: "نحن نعمل على إيجاد حلّ للموقف بأسرع ما يمكن مع وزارة العمل وجهاز الشرطة".

وقالت وزارة العمل في دولة الإمارات إن فريقاً من لجنة إدارة الازمات العمالية بالوزارة يتابع عن كثب إضراب عدد من عمال "أرابتك" عن العمل.

وأضافت الوزارة أن "أرابتك" تدفع للعمال طبقاً للعقود التي وقعتها معهم، وأن أماكن إقامتهم تتوافق مع لوائح العمل.

وأوضحت أن العمال يتسلّمون وجبات ولديهم وسائل نقل مجانية ويتمتعون بتأمين على السكن والصحة، وهي خدمات قالت إنها تساوي ما يعادل رواتبهم على الأقل.

وقال العاملون إن الإضراب بدأ يوم السبت، وإن العمال مصممون على عدم إنهائه إلا بعد زيادة رواتبهم.

وقال عامل: "العمال يشعرون بالاستياء بسبب تدني الأجور ولعدم حصولهم على أجر مقابل العمل الإضافي، العامل في موقعه يتقاضى ما بين 160 دولاراً و190 دولاراً شهرياً، وبدأ الاحتجاج في أبوظبي السبت والأحد، والعمال في دبي انضموا أيضاً (للإضراب)".