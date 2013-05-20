شركة "إعمار" تزيد أرصدتها في البنوك بـ1.2 مليار درهم

أظهرت بيانات شركة "إعمار" المالية عن زيادة رصيد الشركة لدى البنوك إلى 4.9 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة بـ3.7 مليار درهم في ديسمبر 2012، أي بزيادة 1.2 مليار درهم.

وتأتي الزيادة موزعة بنحو 5 .4 مليار درهم في البنوك داخل الإمارات، و436 مليون درهم خارج الإمارات، وتحقق الودائع الثابتة التي تستحق بعد ثلاثة أشهر فوائد بنسبة 09 .1% و35 .2% سنوياً، وفقا لصحيفة "الخليج".

كما أظهرت البيانات أن موجودات الشركة في السوق المحلي تبلغ 3 .37 مليار درهم وموجوداتها الدولية "في الأسواق الخارجية" تبلغ 7 .24 مليار درهم ليصل إجمالي موجودات الشركة “محلياً ودولياً” إلى نحو 62 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1 .61 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ويتضح من البيانات المالية أن الإيرادات من العملاء الخارجيين سجل 1 .2 مليار درهم خلال الربع الأول، تشمل 3 .943 مليون درهم من العقارات و2 .749 مليون درهم من التأجير والأنشطة ذات العلاقة و417 مليون درهم من الضيافة.