"إكسبرس موني" تؤمن على حياة محولي الأموال من دول الخليج

أطلقت شركة "إكسبريس موني"، العلامة التجارية العالمية في مجال تحويل الأموال، بالتعاون مع شركة "الاتحاد للتأمين"، برنامج تأمين مجانياً على حياة محولي الأموال من عملاء الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد صممت هذه الخدمة خصيصاً لتتناسب مع فئة العمالة الأقل دخلاً وأكثر جهداً.

وأعلنت الشركة في مؤتمر صحافي اليوم، أن هذا النظام سوف يوفر التأمين على الحياة للعامل محول الأموال بقيمة تبدأ من 15 ألف درهم، وستكون فائدة التأمين على الحياة متاحة لأي شخص قام بتحويل الأموال من خلال شركة "إكسبرس موني" لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الذي يقوم فيه العمال بالتحويل ولمدة 30 يوماً، ويمكن الاستفادة من هذا البرنامج دون دفع أية تكاليف، بغض النظر عن قدر المال المحول.

وتتواجد "إكسبرس موني" في أكثر من 150 بلداً في 5 قارات عبر 170 ألف موقع وكيل في جميع أنحاء العالم.

وسيتم تقديم "برنامج التأمين على الحياة" لمحولي الأموال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين إلى الهند، وباكستان، وبنغلادش وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر.

وقال سودهيش جريان، نائب الرئيس ورئيس الأعمال، بشركة "إكسبرس موني": "الغالبية العظمى من العمالة الوافدة المقيمة والعاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتمي إلى الطبقة أصحاب اليقات الزرقاء التي لا يؤمن على حياتها من قبل أي شركة من شركات التأمين بسبب ظرورف العمل الخطرة المحيطة بهم، خاصة في مواقع البناء والمصانع وغيرها، ونحن بالتالي بدأنا تطبيق هذا البرنامج التأميني من أجل الوصول إلى هؤلاء المهاجرين ومنحهم فرصة لتأمين أنفسهم".

ومن جانبه، قال رئيس شركة "الاتحاد للتأمين"، عثمان خادمي، "هذا أول برنامج من نوعه للتأمين على الحياة في مجال التحويلات، وهو دليل واضح على فهم المتطلبات الفريدة لعملائنا والقيام بها من خلال الاستفادة من خبراتنا والمهارات التقنية وكفاءة العمليات. جنباً إلى جنب مع شركة "إكسبرس موني"، أصبح من الممكن الآن تقديم خدمات مبتكرة، وتقديم خدمات التأمين ذات القيمة العالية لجميع عملائها".