"الحكير" السعودية تعرض 120 مليون دولار للتصالح مع مصر

عرض رجل الأعمال السعودي، فواز الحكير، على الحكومة المصرية، سداد 840 مليون جنيه (120 مليون دولار)، لتسوية نزاع حول قطعة أرض حصلت عليها الشركة في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة.

وقال الحكير، خلال لقاء بوزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، اليوم الاثنين، إنه يرغب بإتمام إجراءات التصالح فيما يتعلق بمشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف رجل الأعمال السعودي، حسب بيان لوزارة الاستثمار، أنه يعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر تزيد على 5 مليارات جنيه (714 مليون دولار)، خلال العام المالي الجديد 2013/2014، الذي يبدأ من يوليو/تموز المقبل، في حال حصوله على الأراضي اللازمة للمشروعات التي ينوي إقامتها.

وبدوره، قال وزير الاستثمار المصري، إن الشركة السعودية ترغب في إقامة مشروعات جديدة في مصر، منها مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إبرام تسويات مع رجال الأعمال، لتنشيط الاستثمارات التي شهدت جموداً في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وكان وزير الاستثمار المصري، قال في تصريحات له عقب اجتماع مع عدد من المستثمرين الأسبوع الماضي، إنه تم الانتهاء من إجراءات التصالح مع شركات "داماك" و"الفطيم" الإماراتيتين، "نوباسيد" للبذور المصرية، التي تم بيعها للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.