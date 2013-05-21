داماك الإماراتية تعتزم بناء "بيزنس تاور" في بغداد

تعتزم شركة "داماك العقارية" الإماراتية بناء برج سكني ضخم في بعداد وفق خطة إستراتيجية شاملة لتوسيع عملياتها في العراق، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأكدت الشركة في بيان صدر عنها أمس، أنها بدأت العمل على برج "برنسيس"، وهو مجمع للشقق الفاخرة المفروشة يتكون من 26 طابقاً ويقع في قلب العاصمة بغداد، بكلفة تبلغ 367 مليون درهم.

ولفتت الشركة إلى أنها استكملت حتى الآن 37 مبنى، وتمتلك 66 مبنى آخر في مراحل متفاوتة من البناء في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن محفظتها العقارية.

وقال المتحدث الرسمي والعضو المنتدب لشركة داماك العقارية، زياد الشعار، إن المشروع الذي تبلغ كلفته 100 مليون دولار، يعد المرحلة الأولى ضمن مخطط استراتيجي في إطار التزام طويل الأمد وضعته (داماك) على عاتقها تجاه العراق.

ويتضمن البرج مزيجاً من شقق فاخرة مجهزة بمفروشات فخمة مكونة من ثلاث غرف نوم، إضافة إلى ناد صحي خاص، وبركة سباحة، وجاكوزي، وغرفة بخار، وساونا، وناد رياضي، وخدمات أمن وحراسة على مدار الساعة. وعند اكتماله في عام 2016، سيصبح برنسيس تاور واحداً من أعلى الأبراج السكنية في بغداد.

وكانت داماك العقارية افتتحت أخيراً مكتباً لها في حي الكرادة ببغداد، كما ستنتهي قريباً من بناء مقرها الرئيس في حي المنصور. وتعمل الشركة عن كثب مع دوائر حكومية عراقية لبدء العمل في مشروعات تطوير في مدن عراقية رئيسة.