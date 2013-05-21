شركة زراعية لبنانية تستثمر 800 مليون دولار في السودان

قال فراس بدرة، رئيس شركة "جي.إل.بي انفست" اللبنانية، إن مؤسسته تعتزم استثمار ما يصل إلى 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف حيواني يُباع للمملكة العربية السعودية.

وفي مسعى لتأمين حاجة دول الخليج المنتجة للنفط من الغذاء أقام مستثمرون عرب مشروعات في الزراعة والإنتاج الحيواني بالبلد الإفريقي الشاسع الذي يتمتع بتربة خصبة وبوفرة في مياه الري من نهر النيل، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وأوضح بدرة أن الشركة التي يقع مقرّها في بيروت استأجرت 78 ألف هكتار من الأراضي على بعد 130 كيلومتراً شمالي الخرطوم لإنتاج وتصدير 40 ألف طن من العلف الحيواني سنوياً الى السعودية اعتباراً من يناير/كانون الثاني.

وقال بدرة لرويترز على هامش مؤتمر عربي للاستثمار في الغذاء بالعاصمة السودانية الخرطوم إن شركته تبدأ في الوقت الراهن بـ40 ألف طن، وإن الطاقة القصوى للمشروع ستصل الى 750 ألفاً بحلول 2019.

وأضاف أن شركته ستصل لإنتاج 250 ألف طن في العام المقبل، مشيراً الى أن السعودية تستهلك 4 ملايين طن.

وأكد أن شركته أنفقت حتى الآن 200 مليون دولار في السودان وستزيد استثماراتها لما يصل الى 750 الى 800 مليون بحلول 2019.

وأضاف بدرة أن المناخ الاستثماري في السودان جيد رغم قيود البنك المركزي على تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، وهي الشكوى الشائعة بين المستثمرين الأجانب.

وانخفض الجنيه السوداني لأقل من نصف قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 2011، ما حرم الشمال من أغلب إنتاجه النفطي المصدر الرئيس للدولار والعائدات الحكومية.