مصر توقع تسوية نهائية لنزاع "داماك" الإماراتية

وقّع مسؤولون من الحكومة المصرية على اتفاق تسوية نهائية للنزاع بين مجموعة شركات "داماك" الإماراتية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر بشأن مشروعات "هايد بارك" العقارية بالقاهرة الجديدة، ومشروع "بارك أفينيو" بالشيخ زايد ومشروع "تنمية خليج جمشة"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في جلسته الأخيرة على هذا الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجواني لهيئة المجتمعات العمرانية عن حوالي 290 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تبقى لسجواني في رأسمال شركة "هايد بارك" العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة، على أن تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو" فستقوم الشركة بحسب الاتفاق بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.

وتم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة.

ويتم هذا التصالح وفقاً للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، ما يؤدي إلى وقف إجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.

ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأسمال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر في الخارج.

ويبعث هذا الاتفاق رسائل طمأنة للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة في مصر، والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب.

كما يتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة، وتنشيط مجال القطاع العقاري والتجاري وما يرتبط به من قطاعات أخرى.

ووقع الاتفاق وزير الإسكان المصري الدكتور طارق وفيق، وطارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وعلاء أيوب ممثلاً عن المستثمر حسين سجواني، وعصام أبوحامد ممثلاً عن شركة هايد بارك العقارية.

من جانبه أكد بنك التعمير والاسكان المصري توقيع عقد التسوية مع شركة داماك والذى تم بمقتضاه تنازل شركة دماك العقارية للتطوير عن حصتها فى شركة هايدبارك العقارية للتطوير و البالغة 17.9% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنميه السياحيه.

وقد قام البنك بالتنازل عن عدد 13500 سهماً قيمتها الاسميه 13.5 مليون جنيه بنسبة 3.1% من حصته فى شركة هايد بارك لصالح هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده.

