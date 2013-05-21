"أبل" تحتفظ بـ102 مليار دولار سيولة خارج أميركا

يمثل المدير التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، أمام الكونغرس الأميركي اليوم، في تدقيق ضريبي، ضمن التدابير التي تتخذها السلطات الأميركية للحيلولة دون تهرب الشركات الأميركية من دفع ضرائب أقل من المستحق عليها، والبالغة نسبتها 35%، وهي بين أعلى المعدلات في العالم.

وبحسب التحقيق الذي أجراه الكونغرس فإن "أبل" أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، تحتفظ بأكثر من 100 مليار دولار من حجم سيولتها النقدية البالغ 145 مليار دولار خارج الأراضي الأميركية من خلال مراكز عملياتها حول العالم.

وكانت "أبل" قد سددت ضرائب بنحو ستة مليارات دولار عن عام 2012 إلى السلطات الاتحادية الأميركية.