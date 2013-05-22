فوربس: "السعودية للكهرباء" أقوى شركة طاقة عربية

سلم وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء علي البراك درع تكريم مجلة "فوربس" الشرق الأوسط للشركة، بعد أن صنفتها كأقوى شركة عربية على مستوى شركات الطاقة، بينما تم تقويمها خامس أقوى شركة عربية من بين 500 شركة في الوطن العربي.

إدارة المجلة نظمت حفلة كبيرة بهذه المناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي لتكريم الشركة والشركات الفائزة الأخرى برعاية وزير الشباب والثقافة وتنمية المجتمع في الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي رحب بالشركات الفائزة وجهودها المثمرة في الوطن العربي، وقام بتسليمها الدروع والشهادات الخاصة بها.

من جهتها، بينت مجلة "فوربس" أن تقويم الشركات يتم سنوياً، بناءً على جملة من المعايير يتم التحقق منها عبر القوائم المالية الرسمية لتلك الشركات، إذ يجري تقويم أي شركة بناء على أربعة عناصر أساسية هي: إجمالي الدخل، صافي الأرباح، إجمالي قيمة الأصول، وقيمة الشركة السوقية.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية للكهرباء حققت خلال 2012 دخلاً إجمالياً قدره 3.6 مليار ريال، فيما حققت أرباحاً تشغيلية صافية بلغت 2.9 مليار ريال، إضافة إلى أن قيمة أصولها بلغت بنهاية 2012 حوالى 239 مليار ريال، كما تبلغ قيمة الشركة السوقية قرابة 56 مليار ريال.

وأوضحت المجلة أن القائمة تضم أكثر الشركات تأثيراً في كل الأنشطة والمجالات الصناعية، التجارية، الزراعية، الاتصالات، الطاقة، المصارف، العقار، السفر والسياحة، النقل، وتجارة التجزئة.