"دريك آند سكل" تفوز بعقد بـ1.7 مليار ريال في السعودية

نجحت شركة "دريك آند سكل للإنشاءات"، ذراع المقاولات العامة التابعة لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، في الفوز بعقد بلغت قيمته ‬1.72 مليار ريال سعودي من "شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري"، لاستكمال مشروع "أبراج لمار" في مدينة جدة السعودية.

وبموجب العقد الجديد، ستتولى "دريك آند سكل للإنشاءات ـ السعودية" مسؤوليات التنفيذ والإشراف على جميع الأعمال الإنشائية ضمن المشروع، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وواجه مشروع "أبراج لمار"، الذي تم إطلاقه عام ‬2007، بعض التحديات التي تسبّبت لاحقا عام ‬2009، في إيقاف العمل فيه؛ وفي مطلع العام الجاري، تمت إعادة هيكلة وتمويل "أبراج لمار". ويمتد مشروع "أبراج لمار"، على مساحة إجمالية تصل إلى ‬34.8 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة بناء تصل إلى ‬409.7 ألف متر مربع، ضمن موقع استراتيجي على كورنيش جدة، ويتكون المشروع من برجين مرتكزين على منصة مكوّنة من ‬13 طابقاً، ويصل ارتفاع البرجين "تي ‬1" و"تي ‬2" إلى ‬322 و‬293 متراً، ويضمان ‬57 و‬49 طابقاً على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"دريك آند سكل إنترناشيونال"، خلدون الطبري: "سنواصل العمل على توظيف خبرتنا الواسعة، وتقنياتنا المتطورة، ومواردنا المتاحة، بالشكل الأمثل في خدمة النمو المتسارع، الذي تشهده السعودية على مستوى قطاع العقارات والإنشاءات". من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "دريك آند سكل للإنشاءات"، صالح مرادويج: "نتوقع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بـ(أبراج لمار)، بحلول الربع الرابع من عام ‬2015".