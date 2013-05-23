انكماش نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى في 7 أشهر

أظهر مسح أوّلي لمديري المشتريات أن نشاط المصانع في الصين انكمش للمرة الأولى في 7 أشهر مع تراجع طلبات الشراء الجديدة، وهو ما يزيد القلق من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغت القراءة الأولية لمؤشر إتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات لشهر مايو 49.6 متراجعة عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ اكتوبر. وبلغت القراءة النهائية للمؤشر 50.4 في أبريل.

وانخفض مؤشر فرعي يقيس طلبات الشراء الجديدة إلى 49.5 وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر مما يشير إلى أن الاقتصاد المحلي في الصين ليس قوياً بدرجة كافية لتعويض تراجع الطلب الخارجي.

وقال تشو هونغ بين، كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى اتش.اس.بي.سي: "فتور أنشطة التصنيع في مايو يعكس تباطؤ الطلب المحلي واستمرار والعوامل السلبية الخارجية".