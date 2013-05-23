سكان آسيا يشترون 226 مليون "هاتف محمول" في 3 أشهر

زادت حصة قارة آسيا والمحيط الهادي من بيع "الهاتف المحمول"، فقد بلغت وفق الإحصائيات 226 مليون "موبايل" خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب صحيفة الحياة.

وأعلنت مؤسسة "غارتنر" المتخصصة في بحوث الاتصالات أن إجمالي مبيعات "الهواتف المحمولة" في العالم بلغ 426 مليون وحدة تقريباً في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 0.7% قياساً على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الشركة في تقرير إلى أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العالم بلغ 210 ملايين وحدة في الربع الأول، بزيادة 42.9% عليها في الربع الأول من عام 2012.

وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادي الوحيدة التي شهدت نموا في مبيعات الهواتف المحمولة في هذا الربع، بزيادة 6.4% عن العام السابق.

زيادة حصة آسيا

وأكد كبير محللي البحوث في غارتنر أنشول غوبتا، "بيع أكثر من 226 مليون هاتف محمول للمستخدمين النهائيين في منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال الربع الأول، ما ساعد في زيادة حصة هذه المنطقة من مبيعات الهواتف المحمولة في العالم إلى 53.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف "شهدت الصين زيادة في مبيعات الهواتف المحمولة بلغت 7.5% في الربع الأول من عام 2013 ومثّلت مبيعاتها 25.7% من مبيعات الهواتف الخليوية في العالم، بزيادة نقطتين مئويتين عليها في الفترة ذاتها من العام الماضي".

ونجح المصنعون الصينيون والمحليون في تلبية طلبات المشترين من خلال عرض أجهزة مخفضة السعر ذات خصائص أفضل، مثل الجيل الثاني المطور بدلاً من الجيل الثالث في الهواتف الذكية. وساهم هؤلاء بحصة بلغت 29% في الربع الأول، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 13.2% العام الماضي. وانخفضت في الربع الأول مبيعات الهواتف المحمولة في أوروبا والشرق والأوسط وإفريقيا 3.6%، فيما تراجعت سوق الهواتف المحمولة في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية إلى 9.5% و3.8% على التوالي، وشهدت اليابان انخفاضاً في المبيعات نسبته 7.3%.

سامسونغ في الصدارة

وفي الأسواق، حافظت "سامسونغ" على الصدارة محققة نمواً بلغ 13% في الربع الأول من العام الحالي، وبلغت حصتها من الهواتف الذكية 30.8% بزيادة 3.2% على الربع الأول من عام 2012. وقال غوبتا "نتوقع انتشاراً كبيراً لهاتف غالاكسي أس 4 الجديد".

وانخفضت حصة نوكيا من الهواتف المحمولة 4.9% في الربع الأول من هذه السنة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعات الهواتف العادية، على رغم تحسن مبيعات هاتف نوكيا ويندوز فون بشكل متدرج لتصل إلى 5.1 مليون وحدة مع توقعات بأن تحقق نوكيا أيضاً نمواً مرتفعاً في قطاع الهواتف الذكية.



وانخفض ترتيب نوكيا في سوق الهواتف الذكية إلى المركز العاشر في الربع الأول بعد أن كانت في المركز الثامن في الربع الأخير من 2012.

وبلغت مبيعات شركة آبل 38.3 مليون وحدة في الربع الأول حيث باعت بعض المخزون المنتج بنهاية عام 2012. وتساهم الصين بقوة في المبيعات الإجمالية لشركة آبل في الربع الأول حيث اقتربت المبيعات فيها من 7 ملايين وحدة بفضل السعر المخفض لهاتف آي فون 4.

وقال غوبتا "تواجه شركة آبل تحدياً يتمثل في الاعتماد بشكل متزايد على سوق قطع الغيار لأن سوقها الأساسية مشبعة، وسيستمر هذا التحدي أيضاً في الربعين المقبلين وليس من المتوقع طرح منتجات جديدة قبل الربع الثالث من عام 2013".

ولفتت غارتنر في تقريرها إلى أن نظام "أندرويد" يواصل تصدره سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية محققاً زيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام الماضي.