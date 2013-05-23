ماجد الفطيم ترفع حصتها في "كارفور" الشرق الأوسط لـ100%

قالت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية إنها استحوذت بالكامل على مشروع كارفور الشرق الأوسط المشترك مع مجموعة كارفور الفرنسية. وأضافت الشركة في بيان لها أنها اشترت من كارفور حصة 25%، في مشروعهما المشترك بالشرق الأوسط مقابل 530 مليون يورو، لترتفع بذلك حصة المجموعة الإماراتية إلى 100%.

وقالت مجموعة ماجد الفطيم إن الطرفين قاما بتعزيز شراكتهما، حيث تمّ تمديد وتوسيع نطاق اتفاقية حق الامتياز بينهما، والتي تتيح لـ"ماجد الفطيم هايبر ماركت" استخدام علامة كارفور وتشغيل متاجر كارفور في المنطقة.

وتعود الشراكة بين ماجد الفطيم وكارفور إلى عام 1995، حيث تدير ماجد الفطيم تحت علامة كارفور 50 متجراً من فئة هايبرماركت و44 متجراً من فئة سوبرماركت في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

وبحسب بنود الاتفاقية فقد تم تمديد شراكة حق الامتياز مع مجموعة كارفور حتى عام 2025، وتوسيع نطاقها لتشمل دول جديدة وفئات أخرى من متاجر كارفور.