"إنترسمنت" البرازيلية تستثمر 272 مليون دولار في مصر

قال رئيس مجلس إدارة "إنترسمنت مصر"، اليوم الخميس، إن الشركة البرازيلية العاملة في مصر ستستثمر 1.9 مليار جنيه (272 مليون دولار) حتى عام 2017 لزيادة إنتاجها إلى 5.5 مليون طن من الإسمنت سنوياً من 3.2 مليون طن حالياً.

واشترت الشركة البرازيلية في يوليو/تموز الماضي، مصنع إسمنت العامرية في مدينة الإسكندرية، وهو ثالث أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط مقابل 500 مليون دولار.

وقال ريكاردو باربوسا في مقابلة مع رويترز "نحن متفائلون بمصر ومستقبلها، ولدينا ثقة في الاستثمار بها. مصر تنتج 51 مليون طن سنوياً من الإسمنت، وهي من أكبر عشرة أسواق للإسمنت، فكيف لا يكون لدينا تفاؤل بالمستقبل؟".

وذكر أن الشركة ستضخ استثمارات للتحول من استخدام الغاز الطبيعي والمازوت إلى الفحم والمخلفات الزراعية ومخلفات المنازل لتوليد الطاقة الحرارية.

وقال "الشركة لديها ثلاثة خطوط إنتاج حالياً، منها خط متوقف تماماً بسبب نقص المازوت والغاز الطبيعي، لذا نحن في موقف صعب ونبحث عن طرق جديدة لتوليد الطاقة. بدأنا بالفعل استخدام أفكار جديدة لتوليد الطاقة الحرارية مثل قش الأرز والكاوتش".

وتعاني مصر حالياً من نقص في إمدادات الطاقة بسبب عدم توافر السيولة المالية. وقالت الحكومة يوم الأربعاء إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية.

وقال باربوسا في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن 50% من الاستثمارات الجديدة للشركة ستكون بتمويل ذاتي، بينما ستمول بنوك محلية وعالمية النسبة الباقية.

وذكر أن "إنترسمنت" تحتاج إلى مساعدة من الحكومة المصرية للحصول على تراخيص زيادة الإنتاج وبناء طواحين الفحم الذي ستستورده من الخارج.

وتعمل "إنترسمنت"، وهي إحدى شركات مجموعة كامرجو كوريا البرازيلية العملاقة في تسع دول في أميريكا اللاتينية وإفريقيا.