مقاتلة بريطانية تجبر طائرة مدنية باكستانية على الهبوط

اعتقلت الشرطة البريطانية، الجمعة 24 مايو/أيار، شخصين اثنين على متن طائرة مدنية باكستانية قادمة من لاهور تقرر تحويل مسار هبوطها من مطار مانشستر إلى مطار ستانستيد، وهبطت في الأخير بمواكبة طائرة من سلاح الجو البريطاني.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها أرسلت طائرة حربية من نوع تايفون للتحقيق في حادث على متن الطائرة الباكستانية المدنية.

وإلى ذلك، وفي واقعة منفصلة، أعيد فتح مطار هيثرو غربي لندن، وهو أكبر مطار في العالم، الجمعة، بعد أقل من ساعتين من إغلاقه من جراء تصاعد الدخان من إحدى طائرات أسطول "الخطوط الجوية البريطانية" خلال إقلاعها ما أدى إلى هبوطها اضطرارياً على الفور واستنفار كامل الطواقم المختصة.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو إن كافة ركاب الطائرة بخير بعد أن تم إخلاؤهم بنجاح، نافياً أن يكون الحادث على صلة بعمل إرهابي، أو أن يكون ثمة أي اشتباه بذلك.

واضطرت سلطات المطار لإغلاق المدارج ووقف العمل فيه عند وقوع الحادث بحوالي الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت بريطانيا الصيفي، وذلك لحين اتضاح الأسباب، فيما أعلن المتحدث باسم المطار أن الطائرة التي تصاعد منها الدخان كانت من طراز إيرباص A319 في ما كانت رحلتها المقررة من لندن إلى أوسلو عاصمة النرويج.

ويأتي حادث الطائرة في "هيثرو" بعد أقل من 48 ساعة فقط على اغتيال جندي بريطاني ذبحاً بالسكين في أحد شوارع جنوب شرق لندن على أيدي شاب بريطاني مسلم من أصل نيجيري، ويبلغ من العمر 28 عاماً، مبررا فعلته بأنه يريد القصاص من الجنود البريطانيين الذين يقتلون المسلمين في الخارج.

وهزت حادثة مقتل الجندي وجدان الشارع البريطاني، كما اضطرت أجهزة الأمن الى نشر الآلاف من رجال الشرطة في الشوارع وذلك تحسباً لأن يكون اغتيال الجندي بداية سلسلة هجمات، وكذلك تحسباً من هجمات انتقامية قد تستهدف المسلمين في بريطانيا بعد أن تم الاعتداء على عدد محدود من المساجد.