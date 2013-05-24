الاتحاد للطيران تشتري 24% من "جيت إيرويز" الهندية

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة الطيران الهندية "جيت إيروايز" اليوم الجمعة، إن المساهمين وافقوا على صفقة لبيع حصة 24% في الشركة للاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي.

وقال ارون كناكال بعد اجتماع للمساهمين إن الشركة أرجأت طلب موافقة المساهمين على مجموعة جديدة من اللوائح الداخلية لحين اتضاح موقف الهيئة التنظيمية.

ووافقت الاتحاد للطيران في أبريل على شراء حصة تبلغ 24% في جيت مقابل 370 مليون دولار مما يعزز وجودها في السوق الهندية سريعة النمو.

وصفقة الاتحاد هي أول استثمار لشركة طيران أجنبية في شركة طيران هندية منذ أن غيرت الهند قواعد الملكية وقد وفرت لجيت شريكا عالميا غنيا وسيولة لسداد الديون.