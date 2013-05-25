رجل الأعمال المصري ساويرس يشتري "إم.تي.أس" الكندية

تبيع مانيتوبا تليكوم سيرفيسز (ام.تي.اس) شبكتها الستريم للألياف البصرية لشركة يسيطر عليها رجل الأعمال المصري وأحد أباطرة الاتصالات نجيب ساويرس، مقابل 520 مليون دولار كندي (502.8 مليون دولار) في صفقة تشير إلى حرص ساويرس على السوق الكندية.

وبموجب اتفاق أعلن أمس، ستشتري شركة أسيلور كابيتال التي أسسها ساويرس ويملك مسؤولون تنفيذيون من شركات اتصالات يملكها أو يستثمر حصصا فيها شبكة الستريم التي تخدم 50 ألف عميل من الشركات.

وفي استثمار سابق في كندا كانت شركة أوراسكوم تليكوم التي يملكها ساويرس أهم ممول لشركة ويند موبايل التي أطلقت خدمة لاسلكية في عام 2009 شكلت تحديا كبيرا لـ3 شركات اتصالات مهيمنة على السوق في كندا.

وقال ساويرس عن صفقة أم.تي.أس في بيان "هذا الاستثمار يعكس التزام "أسيلور" طويل الأمد تجاه سوق الاتصالات الكندية واعتقادنا في الفرصة السانحة لتقديم رأس المال لتعزيز الساحة التنافسية في كندا".

والصفقة التي تشمل قيمتها ديونا سيتحملها المشتري تترك أم.تي.أس كشركة تقتصر عملياتها فقط على إقليمها مانيتوبا. وتعطي الصفقة شركة ساويرس أصولا كبيرة في البنية التحتية يمكن أن تكون كذلك مكملة للعمليات اللاسلكية.

واشترت شركة فيمبلكوم التي تتركز أعمالها على روسيا أوراسكوم مقابل 6 مليارات دولار في عام 2010. وتقترح فيمبلكوم منذ ذلك الحين أن تتخلص من ويند موبايل قبيل طرح الحكومة الكندية لمزاد مرتقب على تراخيص العمليات اللاسلكية المتاحة.