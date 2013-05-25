"إير تشاينا" تشتري 100 طائرة إيرباص بـ8.8 مليار دولار

قامت الخطوط الصينية للطيران "إير شاينا" بتوقيع صفقة مع شركة إيرباص تعد الأكبر خلال العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، أعلنت شركة الطيران الصينية "إير تشاينا" أنها طلبت شراء 100 طائرة إيرباص إيه 320 المتوسطة المدى بمبلغ 8.8 مليار دولار، وذلك في بيان نشر في بورصة هونغ كونغ.

وأوضح البيان أن إير نشاينا ومقرها بكين ستحصل على 60 طائرة من هذه الطائرات، فيما سيحصل فرعها "شين تشين إيرلاينز" على الـ40 الأخرى، مضيفاً أن الشركة حصلت على حسم كبير كما جرت العادة في مجال الصناعات الجوية. وسيتم تسليم هذه الطائرات اعتبارا من 2014 وحتى 2020.

ويوجد مقر شركة شين تشين إيرلاينز في المدينة التي تحمل الاسم نفسه بإقليم غوانغ دونغ الجنوبي.

وأوضح البيان أن "إير تشاينا" نشرت هذا الإعلان يوم التوقيع على الاتفاق احتراما لقواعد بورصة هونغ كونغ المصنفة فيها.

وتقوم مجموعة إيرباص بتجميع الطائرة 320 في مصنعها في تيان جين التي تبعد 150 كلم شرق بكين.