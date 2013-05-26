مليون مشترك في الإمارات "مهددون" بقطع أرقام هواتفهم

سجل أكثر من 9 ملايين مشترك في الإمارات في برنامج "رقمي هويتي"، في ما لا يزال هنالك أكثر من مليون مشترك لم يسجل بياناته في شركتي "اتصالات ودو" للهواتف، وهؤلاء معرضون لقطع الخدمة عنهم إذا لم يقوموا بتسجيل بياناتهم للانتهاء من عملية التسجيل وإنهاء مشكلة "صاحب الرقم.. مجهول الهوية".

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ستبدآن خلال الفترة المقبلة، قطع الخدمة، بشكل كامل، عن المشتركين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسجيل، ضمن حملة "رقمي هويتي".

وأفادت الهيئة بأن إجمالي عدد المشتركين الذين سجلوا خلال المراحل السابقة، وعددها ثلاث، جاوز 3 ملايين مشترك، فيما تجاوز عدد الذين تأخروا عن التسجيل خلال المراحل السابقة، مليون مشترك.

وكشفت الهيئة أنها تشجع عملية التسجيل الإلكتروني، وحثت المرخص لهما على وضع آليات لتفعيل العملية، بما يتوافق مع الإجراءات الجديدة للتسجيل.

ويشهد عدد الاشتراكات في الهواتف المحمولة في الإمارات نمواً مستمراً. إذ وصل في مارس ‬2013، وفقاً لأحدث إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات إلى ‬14 مليوناً و‬321 ألف اشتراك، وبنسبة انتشار بلغت ‬173.1 لكل ‬100 نسمة، من بينها ‬12 مليوناً و‬519 ألف اشتراك في خدمات "الدفع المسبق"، ومليون و‬802 ألف اشتراك في خدمات "الفاتورة الشهرية".

وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن عدد المشتركين الذين تأخروا عن التسجيل بلغ أكثر من مليون مشترك، من الذين تم استهداف تسجيلهم خلال المراحل السابقة، لافتاً إلى أن الهيئة تلاحظ تراجع عدد غير المسجلين تدريجياً، مع زيادة وعي الجمهور، ومبادرتهم للتسجيل بشكل ملموس، خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إجمالي عدد المشتركين الذين حدثوا بياناتهم ـ خلال المراحل السابقة ـ بلغ أكثر من تسعة ملايين مشترك، وهو رقم متغير، مع تزايد الإقبال اليومي على التسجيل من قبل المشتركين، مبيناً أن المرخص لهما وهما اتصالات ودو تستهدفان تسجيل ما يصل إلى 7 ملايين مشترك، خلال المراحل المتبقية من الحملة.

وتابع الغانم أن حملة تسجيل المشتركين (رقمي هويتي)، التي بدأت منذ ‬17 يوليو ‬2012، ضمن خطة زمنية، ستستمر مدتها فترة تصل إلى نحو ‬18 شهراً أي حتى بداية عام ‬2014، وتنقسم إلى ست مراحل لتشمل مختلف أنحاء الدولة، وإتمام عملية التسجيل بنجاح، مؤكداً قطع الخدمة من قبل المشغلين، حال تأخر المشتركين الذين تم إعلامهم بضرورة التسجيل خلال الفترة المحددة، ولم يقوموا بذلك.