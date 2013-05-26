" أرابتك" تفوز بعقد في السعودية بـ404 ملايين ريال

فازت شركة أرابتك القابضة، إحدى الشركات الإنشائية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعقد قيمته ‬404 ملايين ريال سعودي من شركة "الدارة" الطبية، يتضمن بناء مستشفى ومركز طبي في السعودية تبلغ طاقتهما الاستيعابية ‬105 أسرّة.

ويعزز العقد الجديد، بحسب بيان صدر عن «أرابتك» أمس، استراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع أعمال الشركة في منطقة الخليج العربي، والتوسع في مجالات جديدة ذات هوامش ربحية عالية ضمن قطاع الإنشاءات، وتمتلك "أرابتك" حصة نسبتها ‬60٪ في «أرابتك ـ تيرنا» المشترك، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وسيضم المستشفى الجديد، الذي تبلغ مساحته البنائية ‬107 آلاف متر مربع، ستة طوابق، إلى جانب مركزين طبيين.

وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة"، حسن عبدالله اسميك: "تشهد البنى التحتية في السعودية تطورات كبيرة وبوتيرة متسارعة، ونعتقد أن هنالك فرصة قوية لـ(أرابتك) للمشاركة في إنشاء المشروعات المختلفة، التي تخدم جميع القطاعات، مثل المستشفيات والمدارس والمواصلات، وتعدّ هذه الاتفاقية بمثابة دليل آخر على عودة الانتعاش لسوق الإنشاءات في المنطقة".

يشار إلى أن المشروعات قيد التنفيذ الحالية لـ"أرابتك" تقدر قيمتها بنحو ‬21 مليار درهم. ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في مستشفى ومركز الدارة الطبي مطلع عام ‬2015.