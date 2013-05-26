"المعبر" تمنح "أرابتك" عقداً بـ197 مليون دولار

وقعت شركة "المعبر" اتفاقية المقاول الرئيسي مع شركة "أرابتك للإنشاءات" لبناء مشروع "فندق ورزيدنسز سانت ريجيس عمان" بقيمة 197 مليون دولار.

وتشكل شركة "المعبر" ائتلافاً لست من كبريات الشركات العقارية والاستثمارية في أبوظبي، هي مبادلة للتنمية، والدار العقارية وصروح العقارية والقدرة القابضة والريم للاستثمارات والريم الدولية.

وتم توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2013" في البحر الميت، بحضور الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء الأردني، والشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء اختيار "أرابتك" كمقاول رئيسي من بين 10 مقاولين تمّت دعوتهم للتقدم لعطاء المشروع العام الماضي.

وستقوم شركة "أرابتك" بتنفيذ أعمال المقاولة الرئيسية الخاصة بالمشروع على مدار 33 شهراً، ابتداء من الشهر القادم.

وتقوم "المعبر" حالياً بتطوير مشروع مرسى زايد في العقبة الذي يعد أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في المملكة الأردنية الهاشمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقوم بتطوير أكبر مشروع في تاريخ المملكة المغربية، وهو مشروع باب البحر في الرباط - سلا، بالإضافة لمشروع الواحة في طرابلس- ليبيا.

وأكد يوسف النويس، العضو المنتدب لشركة "المعبر الدولية للاستثمارات"، ورئيس مجلس إدارة شركة "المعبر الأردن للاستثمارات" في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، التزام شركته بتطوير القطاع العقاري الأردني، والانتقال به إلى مستوى يعزز المكانة المتميزة التي تحظى بها عمّان كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة في المنطقة.

وقال النويس "إن المشهد الاقتصادي في الأردن اليوم يشهد بشائر تؤكّد أهميته الاستراتيجية في المنطقة، وخططنا في شركة المعبر تتماشى مع جهود الأردن الوطنية الرامية للاستفادة من إمكانياته المتفردة بوجود أيدٍ عاملة ومهارات فنية وشركات رائدة قادرة على النهوض بالاستثمارات المحلية من خلال التعاون مع شركات محلية وعالمية".

وتمتلك "أرابتك" التي تولت بناء برج خليفة، وهو أعلى مبنى في العالم، سجلاً حافلاً بالمشاريع قيد التنفيذ حالياً بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم (5.72 مليار دولار).

وكانت "أرابتك" قد أعلنت أمس عن فوز مشروعها المشترك مع شركة "تيرنا" اليونانية، بعقد قيمته 404 ملايين ريال (110 ملايين دولار) من شركة "الدارة الطبية" السعودية، لبناء مستشفى ومركز طبي في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة": "هذا المشروع سيضيف علامة أخرى مميزة لأفق العاصمة الأردنية عمان، وسيرتقي بمستوى حيوية المدينة وأنماطها المعيشية، ويُعد هذا المشروع خطوة هامة بالنسبة لأرابتك في الأردن، كما يعتبر تطوراً بارزاً في مسيرتنا للتوسع في أسواق المنطقة".

وأعلنت "أرابتك" في إبريل الماضي أنها تنافس على عقود مشروعات إنشائية داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تقارب 90 مليار درهم.

وحققت "أرابتك" عائدات بنحو 1.55 مليار درهم (422 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 20% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2012، بدعم قوي من أعمال الشركة في السعودية ودولة قطر.