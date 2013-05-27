"سوناطراك" و"أوراسكوم" تتوصلان لاتفاقية بخصوص "سورفيرت"

أعلنت كل من "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" و"سوناطراك"، التي تعتبر من أهم الشركات البترولية في الجزائر وإفريقيا، أنهما توصلتا إلى اتفاق بخصوص النواحي الاقتصادية والتجارية المتعلقة بـ"سورفيرت" للأسمدة الجزائرية المملوكة للطرفين.

ووقعت الشركتان على عقد تعديل اتفاقية المساهمين بما يراعي مصلحة الطرفين، الأمر الذي يسمح بالبدء في الإنتاج وتسويق منتجات الشركة في أقرب وقت.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لـ"سورفيرت" نحو مليوني طن سنوياً من الأسمدة النيتروجينية.

وقال الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك"، عبدالحميد زرقين: "نهنئ الشركتين على هذا الإنجاز المهم في صناعة الأسمدة، والذي يعكس إرادة الطرفين وتمسكهما بالعمل معاً لتطوير استثماراتهما المشتركة في الجزائر".

ومن جانبه، قال العضو المنتدب في شركة أوراسكوم للإنشاء (OCI N.V)، ناصف ساويرس: "بعد التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة مساهمي شركة سورفيرت، نأمل في استمرار نجاح شراكتنا مع سوناطراك والعمل على مشروعات استثمارية مشتركة في المستقبل".