170 مليون درهم مبيعات "معرض ديار للتطوير" في ثلاثة أيام

أعلنت "ديار للتطوير"، أن مبيعاتها خلال معرضها الذي نظمته في مايو الجاري، تجاوزت 170 مليون درهم، في مؤشر قوي لتعافي قطاع العقارات في دولة الإمارات باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة التي تجتذب استثمارات داخلية وخارجية هائلة.

وكانت "ديار للتطوير" قد أقامت على مدار ثلاثة أيام معرضاً للمبيعات تضمن عروضاً خاصة على مجموعة متنوعة من عقاراتها عالية الجودة في مواقع رئيسية بدبي، حيث نجح المعرض في استقطاب مئات الزوار الساعين للاستفادة من الأسعار الخاصة التي وفرتها الشركة لفترة محدودة على مجموعة من عقاراتها السكنية والتجارية الجاري تطويرها ضمن مناطق رئيسية في دبي، بما في ذلك معبر الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي.

وتدير "ديار" حالياً ما يزيد عن 16 ألف مشروع تجاري وسكني وتنقسم عمليات الشركة بين أربع وحدات عمل رئيسية ومتقابلة، هي التطوير العقاري، وإدارة عقارات الاستئجار، وإدارة الأصول، وإدارة الصناديق.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير" في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، "الأداء القوي لمعرض ديار للمبيعات والذي قمنا خلاله ببيع أكثر من 200 وحدة، يعد واحداً من المؤشرات التي تؤكد على عودة التعافي الحميد لقطاع العقارات في دبي ودولة الإمارات بشكل عام، مما يبشر بتطور ونمو كبير في الأداء الاقتصادي خلال العام 2013 الجاري والأعوام المقبلة، باعتبار قطاع العقارات من القطاعات الاقتصادية الرئيسية الجاذبة للاستثمارات والمنشطة للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى".

وأضاف القطامي، "نشعر بتفاؤل كبير في أداء القطاع العقاري ونتوقع نمواً في عائدات الاستثمارات العقارية خلال الفترة المقبلة، كما نتوقع تحسناً كبيراً في أسعار الوحدات العقارية لذلك بادرنا بتنظيم هذا المعرض الذي فاقت نتائجه التوقعات، لنتيح الفرصة للكثيرين ممن يسعون للاستفادة من التطورات الأخيرة في القطاع العقاري، سواء للحصول على منتج عقاري بمواصفات متميزة أو لتحقيق عائدات مضمونة ومتزايدة".

وتهدف "ديار" من خلال تنظيم هذا المعرض، الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني حتى 16 مايو الجاري، إلى مساعدة المشترين على تحقيق أحلامهم في امتلاك المنازل أو المكاتب التي لطالما حلموا بها في دبي، من خلال ما توفره من عروض جذابة وخيارات مميزة ذات أسعار معقولة على محفظتها العقارية المتنوعة، حيث ضم المعرض كذلك بنوكا ومؤسسات تمويل رائدة، بما في ذلك "بنك دبي الإسلامي"، "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك المشرق"، حيث وفر مندوبو هذه البنوك الاستشارات اللازمة للمشترين المحتملين حول خطط السداد المرنة وخيارات التمويل العقاري المتاحة.