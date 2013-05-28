3 ملايين دينار أرباح "الكويتية للاستثمار" في 2012

حققت الشركة الكويتية للاستثمار أرباحاً بقيمة 2.94 مليون دينار بلغت 5.35 فلس للسهم لعام 2012 مقارنة بأرباح بلغت 3.55 مليون دينار وربحية 6.46 فلس للسهم للسنة المالية لعام 2011.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن نتائج وأداء الشركة سيكون أفضل خلال العام الجاري عما كانت عليه في 2011 و2012، وقد نصل إلى مستوى توزيع أرباح وعوائد على المساهمين خلال العام في ضوء الخطة الموضوعة التي تنعكس بدورها إيجاباً على نتائج الشركة، وفقاً لصحيفة "السياسة" الكويتية.

وفي مؤشرات الأداء المالي، بيّن السبيعي أن مجموع أصول الشركة ارتفع بنسبة 8.5% إلى 263.98 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 مقابل 243.21 مليون دينار كما في .2011، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.7% لتصبح 129.09 مليون دينار في 2012 مقارنة بـ120.93 مليون دينار عن الفترة نفسها عام 2011.

وأشار الى أن الشركة أنجزت وضع استراتيجية استثمارية جديدة للمرحلة المقبلة بالتعاون مع شركة Bain & CO, لمواكبة التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً بما يتواءم مع وضع وظروف السوق. مبيناً أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة هي البنى التحتية والتأمين والصحة والتعليم, كما تتضمن الاستراتيجية تركيزاً أكبر على السوق المحلية والخليجية معاً بفضل وجود رؤوس الأموال بالمنطقة التي تصدر رؤوس أموالها للخارج.

وتوقع أن تشهد هذه القطاعات نمواً في الفترة المقبلة وأن يكون عام 2013 بداية انطلاقة جديدة لآفاق أوسع خلال الأعوام المقبلة، حيث بدأت الشركة خطواتها التمهيدية لبدء تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب عموميتي الشركة العادية وغير العادية بحضور 79.32 % من المساهمين أمس ووافقوا على البنود المدرجة على جدول الاعمال أهمها عدم توزيع ارباح عن السنة الماضية, واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 17.5 ألف دينار وإبراء ذمتهم عن أية مسؤولية قانونية، وأقرت العمومية التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012، وساد الاجتماع جو من الثقة بنجاح الاستراتيجية الجديدة للشركة والقدرة على تحقيق الأهداف المرسومة، وذلك في ضوء التقدم الملموس في أداء الشركة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة إقليمياً وعالمياً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

واستطرد السبيعي بأن أرباح الشركة التشغيلية بدأت تظهر فعلياً خلال عامي 2011 و2012، لافتاً الى أن الشركة كانت تربح تشغيلياً أيضاً في السنوات العجاف, إلا ان المخصصات كانت تلتهم جزءاً كبيراً من الارباح ولكن الأمور أفضل الان مما أدى الى ارتفاع ثقة عملائنا فيما يتعلق بإدارة محافظهم التي بلغت 300 مليون دولار.