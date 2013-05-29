أميركا تتهم شركة الصرافة "ليبرتي ريزيرف" بغسل الأموال

أصدر الادعاء الأميركي لائحة اتهام لمشغلي شركة الصرافة الإلكترونية ليبرتي ريزيرف، متهما الشركة التي تتخذ من كوستاريكا مقرا بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار من أنشطة غير مشروعة تشمل مواد إباحية عن الأطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك.

وذكرت لائحة الاتهام ،التي تم إعلانها يوم الثلاثاء، أن ليبرتي ريزيرف لديها أكثر من مليون عميل في أنحاء العالم منهم 200 ألف على الأقل في الولايات المتحدة وإن كل أنشطتها مرتبطة فعليا بما يشتبه في أنها أنشطة إجرامية.

ووصف المدعي الأميركي بريت بهارارا القضية بأنها قد تكون "أكبر قضية دولية لغسل الأموال في تاريخ الولايات المتحدة."

وقالت لائحة الاتهام التي صدرت في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك "ظهرت ليبرتي ريزيرف كإحدى الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون في أنحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة".

وقال مسؤولون إن السلطات في إسبانيا وكوستاريكا ونيويورك ألقت القبض على خمسة أشخاص يوم الجمعة منهم مؤسس الشركة ارثر بودوفسكي وضبطت حسابات مصرفية ومواقع على الإنترنت مرتبطة بليبرتي ريزيرف.