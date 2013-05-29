مليونا مشترك في شبكة "أوراسكوم" للمحمول بكوريا الشمالية

قالت "أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا القابضة" المصرية الأربعاء، إن عدد المشتركين في وحدتها في كوريا الشمالية (كوريولينك) -وهي المشغل الوحيد لشبكة الجيل الثالث لخدمات الهاتف المحمول هناك- وصل الي مليوني مشترك.

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"أوراسكوم"، "حينما حصلنا في البداية على رخصة في كوريا الشمالية اعتقد الناس أن الخدمة ستقتصر فقط على عدد قليل من المواطنين المتميزين".

وأضاف ساويرس "نشعر بفخر كبير اليوم ونحن نرى قاعدة مشتركينا في كوريا الشمالية تتزايد بوتيرة سريعة وهو ما يؤكد حق المواطنين الكوريين الشماليين في التواصل."

وكانت "أوراسكوم تليكوم" قد فازت في أوائل 2008 بأول رخصة للهاتف المحمول يصدرها البلد الشيوعي وبدأت تشغيل شبكتها في ديسمبر كانون الاول من ذلك العام.

وتشكلت أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا القابضة في نوفمبر تشرين الثاني من أصول يسيطر عليها ساويرس بعدما باع معظم أصوله العالمية في قطاع الاتصالات إلى فيمبلكوم الروسية.