"أرامكو" تستعد لتوظيف 5000 سعودي

بدأت شركة أرامكو السعودية اجتماعاتها التحضيرية لتوفير أكثر من 5000 وظيفية لأبناء منطقة جازان، حيث اجتمعت بصندوق تنمية الموارد البشرية وبمؤسسة التدريب التقني والمهني.

وجاءت الفرص الوظيفية تزامناً مع أمر خادم الحرمين الشريفين في تولية شركة أرامكو تنفيذ البنية التحتية للمدينة الصناعية في جازان.

وأكد مصدر لصحيفة "عكاظ" أن شركة أرامكو في الاجتماع التحضيري أمس الأول بصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس التدريب التقني في جازان، بدأت التحضير من أجل توظيف أكثر من 5 آلاف من أبناء المنطقة.

وتشمل الوظائف خريجي المتوسطة، وخريجي الثانوية العامة، وخريجي الكليات وفق الوظائف المتاحة لهم.

وأكد المصدر أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعميد أرامكو السعودية التي تنفذ مشروع مصفاة جازان، ومحطة التوليد الكهربائي لمدينة جازان الاقتصادية، لتنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتاجها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى، حرصاً منه على تحقيق الحاجة الملحة للتنمية في المنطقة، وحرصاً من أرامكو على تنفيذ ما أوكل إليها من مهام، يجعلها في محل المسؤولية، لذلك تسعى أرامكو إلى توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا المشروع.