"إنتركونتيننتال" تفتتح فندق "هوليداي إن الرياض ميدان"

أعلنت "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال"، أكبر مجموعة فندقية عالمية في المملكة العربية السعودية من حيث عدد الغرف والفنادق، اليوم عن افتتاح فندق "هوليداي إن الرياض ميدان" في قلب مدينة الرياض.

ويقع الفندق المؤلف من ثمانية طوابق بالقرب من منطقة العُليا التجارية الحيوية، ويؤمن وصولاً سهلاً الى منطقة الفيصلية وأبراج المملكة والمدينة ومطار الملك خالد الدولي.

وكانت "إنتركونتيننتال" قد افتتحت أول فندق عالمي في المملكة العربية السعودية عام 1975، وتعمل مجموعة فنادق إنتركونتيننتال حالياً على افتتاح سبعة فنادق أخرى بحلول عام 2018، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية سوق تركيز بالنسبة للمجموعة الفندقية العالمية والأكبر من ناحية التوسع.



وقال المدير العام لفندق "هوليداي إن الرياض ميدان" محمد دباس، "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من عائلة فنادق هوليداي إن بتراثها الغني في المملكة العربية السعودية. إن علامة هوليداي تضمن الراحة والجودة التي يقدرها ويبحث عنها الضيوف".

من جانبه قال المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باسكال غوفين، "نحن متحمسون لاستقبال فندق هوليداي إن الرياض ميدان أول ضيوفه، ومع الازدهار الكبير الذي تشهده المنطقة التجارية في الرياض، فإن الفندق سيلبي الطلب المتنامي في المدينة. ويعتبر هذا رابع فندق يحمل علامة هوليداي إن في الرياض، الأمر الذي يظهر مدى نجاح هذه العلامة على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم".

وكانت علامة "هوليداي إن" قد احتفلت العام الماضي، بذكرى 60 عاماً على تأسيسها، ولديها تاريخ طويل في المنطقة حيث افتتحت أول فندق لها عام 1977 في عٌمان، وتملك العلامة اليوم 3450 منشأة حول العالم، وهنالك 694 منشأة أخرى قيد الإنشاء من المتوقع افتتاحها خلال السنوات الخمس القادمة.