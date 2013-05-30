المراعي السعودية ترفع رأسمالها إلى 6 مليارات ريال

تتجه شركة المراعي السعودية إلى رفع رأس مالها إلى 6 مليارات ريال بدلاً من 4 مليارات ريال، وذلك لتتوافق وخطتها التوسعية في استثماراتها المقبلة.

وبحسب صحيفة المدينة، فقد أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه الدوري بالرياض الذي تم فيه مراجعة أداء الشركة وسير العمل في مشروعاتها وخططها الاستثمارية المستقبلية المعلن عنها والبالغة 15.7 مليار ريال التوصية للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% بإصدار سهم واحد منحة مجانية لكل سهمين مصدرين تمول من احتياطات الشركة.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن المجلس عبر عن رضاه التام عما تحقق في سير مشروعات الشركة وكذلك أداؤها وذلك رغم الظروف المحيطة حاليا بصناعة الغذاء وقرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة 50% عن طريق المنحة للمساهمين الذين يملكون أسهم الشركة في نهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأسمال الشركة ليبلغ عدد الأسهم المصدرة 600 مليون سهم بدلا من 400 مليون سهم بعد الموافقة على ذلك.

وأوضحت المراعي أن إدارتها ستعمل على الحصول على الموافقات المطلوبة وإكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ توصية المجلس.