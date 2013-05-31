6 مليارات دولار إيرادات "أجيليتي" الكويتية سنوياً

وصلت إيرادات شركة أجيليتي في الكويت 6 مليارات دولار العام الماضي بسبب التنوع الجغرافي والتوزيع لأنشطة الشركة إقليميا وعالميا، كما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أجيليتي طارق السلطان أن إيرادات الشركة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار سنويا.

وقال السلطان في تصريحات صحافية عقب اجتماع عمومية الشركة العادية بنسبة حضور بلغت 69% إنه لا جديد في قضايا أجيليتي مع الحكومة الأميركية، وإنه لا يستطيع تحديد مدى أو زمنا معينا للبت في تلك القضايا كونها أمرا قضائيا بحتا يعود إلى تحديده من قبل الجهات المعنية هناك.

وحول ما تردد عن تلقي أجيليتي عرضا لبيع حصتها في شركة كورك للاتصالات في العراق، قال السلطان إنه لم تتفاوض الشركة بشأن بيعها كونها لم تتلق عروضا بهذا الشأن، مضيفا أن هذا الاستثمار غير استراتيجي، يمكن للشركة بيعها في حال حققت العائد المادي المأمول منها.

ووصف السلطان أداء شركة كورك بأنه جيد ومتميز وأنها تسير وفق خطة استراتيجية موضوعة مع الشريك الفرنسي شركة فرانس تيليكوم وأن أجيليتي تنتظر أن تحقق طموحاتها منه في القريب.

وكان السلطان قد ذكر في الجمعية العمومية في رده على أسئلة للمساهمين أن أجيليتي لديها استثمار جيد في شركة يوباك وأنها تمتلك نحو 93% وأن أداء يوباك جيد وعوائد هذا الأصل تصب في شركة أجيليتي، مضيفا أنه يتمنى زيادة العمل في قطاع الطيران وتزداد حركة هذا القطاع كون مردوده سينعكس على كل العاملين في القطاع من شركات ومساهمين.

وذكر في بيان صحافي أن شركة أجيليتي تجني الآن ثمار عملها بجد خلال الفترة الماضية التي تركزت على استراتيجية من شقين هما رسم رؤية مستقبلية وإعادة توجيه الأعمال.

وقال السلطان بلغ صافي الأرباح 34.3 مليون دينار أو 34.4 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 أي بزيادة بنسبة 27و28% بحسب الترتيب مقارنة بعام 2011 فيما شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 7% لتصل الى 1.4 مليار دينار.

