بدء تصنيع القطارات في مشروع سكة "الحرمين" بالسعودية

كشف رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية، محمد خالد السويكت، عن توقيع عقد المرحلة الأخيرة من مشروع قطار الحرمين، المتمثلة في بناء القضبان وكهربتها، والبدء في تصنيع القطارات، كما بدأ مقاول المرحلة الأخيرة في تنفيذ الأعمال الخاصة بكهربة المسار، ومد القضبان الحديدية على طول المسار .

وبحسب صحيفة عكاظ، فقد أوضح أن أعمال المرحلة الأولى تسير وفق برنامج زمني ونسب إنجاز محددة. وأكد السويكت أن العمل في تشييد محطات الركاب في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، والمدينة المنورة يجري وفق الخطة المرسومة.

وفي سياق متصل، يتفقد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصري الثلاثاء المقبل محطات قطار الحرمين في كل من المدينة المنورة، وجدة، ومكة المكرمة، ومدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية، للوقوف على سير العمل، وما تم إنجازه بها.

هذا وسوف يطلع الوزير على المرحلة الثانية من مشروع القطار، والتي تعتبر من أهم المراحل، حيث سيتم خلال هذه المرحلة تركيب القضبان، وعمل الإشارات، وجلب عربات القطار السريع التي يتم تصنيعها في الخارج، وسيسلم مقاول المرحلة الثانية جزءا كبيرا من المسار الذي أنجزه ائتلاف الراجحي، والذي يتجاوز طوله 100 كم، مع نهاية العام الحالي، ويمتد من رابغ إلى المدينة المنورة.

