مشروع ربط كهربائي بـ1.6 مليار دولار بين السعودية ومصر

قال وزير الكهرباء السعودي، عبدالله الحصين، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع مصر في مجال الربط الكهربائي اليوم السبت، وذلك في مشروع سيتكلف حوالي 6 مليارات ريال (1.6 ملياردولار).

وقال الوزير إن سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ستبلغ 3 آلاف ميغاوات، مضيفا أنه "سيصبح محوراً أساسيا في الربط الكهربائي العربي.. لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية."

وتعاني مصر من أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.