21 ألف شركة برأس مال 851 مليار ريال في السعودية

بلغ عدد الشركات التجارية القائمة في السعودية 21130 شركة بإجمالي رؤوس أموال فاقت 851 مليار ريال حتى العام الحالي 2013.

وشكلت الشركات المساهمة منها 74.3%، بينما مثلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما نسبته 24.2% من إجمالي عدد الشركات، وذلك بحسب إحصائية أعدها مجلس الغرف السعودية.

وبحسب صحيفة الوطن السعودية، فقد ذكرت إحصائية جديدة حول الشركات أن العدد التراكمي للشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالمملكة بلغ نحو 868.5 ألف منشأة تجارية، مبينة أن منطقة الرياض استحوذت على 30.8%من عدد الشركات، يليها في الترتيب منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.4%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 17.2%، فيما حلت منطقتا القصيم والمدينة المنورة رابع وخامس مناطق المملكة بنسب متقاربة لعدد الشركات، إذ بلغت في القصيم 5.6%، و5.5% للمدينة المنورة، بينما قدرت نسبة الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في بقية مناطق المملكة بـ 16,4%.

وتوزع نمو عدد الشركات والمؤسسات التجارية في مجالات التجارة والخدمات، والصناعة والزراعة والطاقة، والتعليم والصحة والخدمات المالية وأنشطة التأمين، ومؤسسات التمويل، والاتصالات والنقل، وقطاعات المياه والكهرباء.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الشركات العاملة في مجال التقسيط 300 شركة، بإجمالي رأس مال 18,1 مليار ريال، توزعت على مدن المملكة الرئيسة، بينما تصدرت الرياض النصيب الأكبر بـ56 %، تليها مدينة جدة بـ31 %، في حين وصلت نسبة شركات التقسيط في مدن "مكة والخبر والدمام" 7.3 %.