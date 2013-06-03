منح "المصرية للاتصالات" حق تقديم التتبع الآلي للسيارات

قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس عمرو بدوي، إن الجهاز وافق على إطلاق خدمة التتبع الآلي للمركبات، على أن يتم منح الخدمة من خلال الشركة المصرية للتتبع الآلي، وهي تابعة للمصرية للاتصالات، من خلال الترخيص لها لتقديم الخدمة.

وأضاف أن مجلس الوزراء عام 2009، كان قد طالب بدراسة إنشاء شركة تتبع المصرية للاتصالات، لتقديم الخدمة، وأن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر الأسبوع الماضي، على أن يتم منحها لجميع الشركات الراغبة بعد عامين.

وأوضح بدوي في مؤتمر صحافي أن خدمة التتبع الآلي سيتم إعطاؤها للشركات والأفراد، وستسهم في الحد من عمليات سرقة السيارات، وستساعد قطاعات النقل والبترول، وتنشط قطاع الأعمال.