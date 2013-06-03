نمو إيرادات شركات وساطة كويتية بـ60% خلال 5 أشهر

حققت إيرادات شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة %60 خلال خمسة أشهر الماضية، بحيث بلغت الإيرادات حتى نهاية مايو 9.6 مليون دينار كويتي مقابل 6 ملايين للفترة نفسها من 2012، وفقاً للبيانات التي سلمتها للجهات الرقابية.

وسجل شهر مايو، الذي شهد جرعة مضاربية كبيرة لم يشهدها السوق منذ سنوات، اعلى إيراد لقطاع الوساطة بلغ 3.6 مليون دينار كويتي، وفقاً لصحيفة "القبس".

وحلت شركة الاتحاد للوساطة إحدى شركات البنك التجاري وشركة الساحل بأعلى إيراد على مستوى القطاع، حيث يعتبر العام الحالي ذهبياً للشركة بفضل عمليات النقل والمبادلات التي نفذتها مجموعة الأوراق.

وجاء في المرتبة الثانية شركة الوسيط وشركة هيرمس ايفا ثم "الشرق الاوسط" في المرتبة الرابعة.

ومن جهة ثانية، أكدت مصادر مالية أن الندوة التي عقدتها هيئة اسواق المال في البورصة أمس تتعلق بضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الاوراق المالية، وكذلك ضوابط الاستثمار في الصناديق القابضة، وصناديق النقد وصناديق ادوات الدين.