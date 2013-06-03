"موبايلي" السعودية تسعى للاستحواذ على حصة في "جو"

قالت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية إنها تجري حالياً مفاوضات "مبدئية" غير ملزمة لدراسة إمكانية الاستحواذ على حصة من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).

وأضافت "موبايلي" في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، هي التي تقود هذه المحادثات، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي مستجدات في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضحت "موبايلي" أن هذه الاتصالات تعد تطوراً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين التي تهدف إلى إيجاد تعاون بين شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).