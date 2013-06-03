124 ألف ريال راتب مديري الشركات العالمية بالسعودية

كشفت نتائج استطلاع أن الرؤساء التنفيذيين ومديري الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية في السعودية يحصلون على أعلى الرواتب في المملكة، وعلى ثاني أكبر رواتب شهرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويحصل الرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية العاملة في السعودية على راتب شهري بمعدل 33021 دولاراً (123828 ريالاً)، فيما تصل رواتب مديري الشركات المحلية إلى 25343 دولاراً (77929 ريالاً).

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مجلة "غلف بيزنس" نتائج استطلاع الرواتب الذي أجرته لسنة 2013 استخلص متوسط الرواتب من رواتب مسؤولين تنفيذيين ومديرين إداريين من جنسيات آسيوية وغربية وعربية في السعودية.

وأشار الاستطلاع إلى أن كبار موظفي المصارف يحتلون مكانة بارزة في قائمة أعلى الرواتب، إذ يصل راتب مدير الخزانة إلى نحو 16 ألف دولار شهرياً ( 60 ألف ريال)، فيما تصل رواتب مديري الفروع إلى 13190 دولاراً (49462 ريالاً).

أما الوظائف الأخرى الأعلى أجراً فتشمل مدير تقنية المعلومات 12 ألف دولار (45000 ريال)، ومدير مشروع التشييد 11911 دولاراً (44666 ريالاً)، ومدير شركة إعلامية أو شركة علاقات عامة 11036 دولاراً (41385 ريالاً)، ومدير شركة عقارية 10644 دولاراً ( 39915 ريالاً).