شركتا "سبكيم" و"الصحراء" السعوديتان تدرسان الاندماج

كشفت شركتا الصحراء للبتروكيماويات والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن توصلهما لاتفاق مبدأي لاندماج الشركتين.

ومن المنتظر أن تقوم الشركتان، بحسب بيان نُشر على موقع السوق السعودية "تداول" خلال فترة الخمسة شهور القادمة بإجراء الدراسات الفنية والمالية والتنظيمية اللازمة، ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس إدارات الشركتين والجهات الحكومية المختصة والجمعيات العمومية لكل شركة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي حال نجاح عملية الاندماج سينتج كيان ضخم قيمة رأسماله ستتخطى 8 مليارات ريال، حيث يبلغ رأسمال شركة الصحراء 4.3 مليار ريال، فيما يبلغ رأسمال شركة سبكيم نحو 3.6 مليار ريال.

وسينشئ الاندماج رابع أكبر شركة بتروكيماويات في السعودية، بعد شركات "سابك" برأسمال 30 مليار ريال، و"كيان السعودية" برأسمال 15 مليار ريال، و"بترورابغ" برأسمال 8.76 مليار ريال.